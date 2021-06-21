Подозреваемый в групповом изнасиловании задержан в Шымкенте

В Шымкенте задержан подозреваемый в групповом изнасиловании, скрывавшийся семь лет, сообщает zakon.kz.

Ранее полицейскими были задержаны и привлечены к уголовной ответственности трое его подельников, которые в марте 2014 года в п. Игилик Шымкента в салоне автомашины Москвич-412 изнасиловали 23-летнюю знакомую.

На розыск преступника был ориентирован личный состав департаментов полиции городов и областей республики. Для установления местонахождения и задержания подозреваемого были опрошены соседи и родственники, близкие друзья и знакомые. Проверены адреса, по которым он мог скрываться. Скрывшийся от органов следствия был объявлен в межгосударственный, а затем и в международный розыск. Были направлены ориентировки в страны возможного его появления - МВД Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Установлено что до совершения преступления подозреваемый несколько раз выезжал в Россию, в этой связи казахстанские сыщики выезжали в командировку в соседнюю страну.

После 7 лет поиска полицейские смогли установить местонахождение "беглеца" и задержать его в Шымкенте.

Как пояснил задержанный, будучи в "бегах" он перестал общаться с родственниками и друзьями, проживал на съемных квартирах в разных городах и занимался ремонтом квартир и домов.

Чтобы его не опознали, он постоянно носил капюшон, кепку, темные очки, отрастил усы и бороду, не посещал людные и общественные места, - сообщили в ведомстве.

Задержанный арестован и водворен в изолятор временного содержания.