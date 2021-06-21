Евросоюз утвердил новый пакет санкций против Беларуси

Главы МИД стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций против Белоруссии, передает zakon.kz.

Сегодня ЕС посылает очередной решительный сигнал поддержки народу Белоруссии, вводя дополнительные ограничительные меры, - приводит "РБК" слова главы Евросовета Шарля Мишеля.

По его словам, с помощью новых санкций ЕС призывает Минск "освободить всех политических заключенных, положить конец дальнейшим репрессиям и начать всеобъемлющий национальный диалог".

Читайте также: В аэропорту Минска задержали основателя Telegram-канала NEXTA Протасевича

О санкциях стало известно еще 25 мая. Поводом стал инцидент с самолетом Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, но после сообщения о бомбе экстренно приземлился в Минске. Информация о минировании не подтвердилась, но за время пребывания в Белоруссии с борта сняли бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta и его девушку, россиянку Софью Сапегу. Позже молодых людей арестовали, Сапега на допросе призналась, что была администратором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который выкладывал данные сотрудников органов внутренних дел.

Под новые санкции ЕС против Белоруссии попадут 71 человек и семь организаций. Среди лиц, которых коснутся ограничения, - судьи и прокуроры, принимавшие участие в вынесении приговоров протестующим, парламентарии, правительственные чиновники и сотрудники правоохранительных органов, а также руководители предприятий, близких к власти, узнало агентство. Тем, кто попадет под санкции, запретят въезд в ЕС, а их активы будут заморожены, - пишет издание.

Отмечается, что в список могут также попасть компании и экспортеры, работающие в разных отраслях, которые, по мнению Брюсселя, поддерживают правительство президента Александра Лукашенко, говорили источники Bloomberg. Так, новые ограничения должны ударить по важным для Белоруссии секторам экономики - производству калийных удобрений, нефтяной промышленности, продаже облигаций, со ссылкой на европейских дипломатов сообщал Reuters.

Власти Белоруссии настаивают, что экипаж самолета самостоятельно принял решение экстренно сесть в Минске в соответствии с международными правилами авиабезопасности. По мнению президента республики Александра Лукашенко, западные страны используют инцидент с лайнером Ryanair, чтобы "раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года", когда в Белоруссии начались протесты из-за результатов президентских выборов.