Ермекбаев проверил ход подготовки воинов к Армейским международным играм

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев посетил учебный центр регионального командования "Астана", где ознакомился с подготовкой команд к "АрМИ-2021", передает zakon.kz.

На учебном полигоне под Карагандой воины готовятся к участию в конкурсах Армейских международных игр "Воин мира" и "Тактический стрелок". Конкурс "Тактический стрелок" проводится впервые в истории игр и пройдет в Рязани. Он включает четыре этапа, в ходе которых участники будут состязаться в мастерстве индивидуально и в составе групп, а также выполнят дуэльные упражнения и пройдут стрелковую эстафету на время, - рассказали в пресс-службе МО РК.

Отмечается, что казахстанские воины надеются показать самые лучшие результаты. Армейская тактическая стрельба активно развивается в Вооруженных Силах Казахстана с 2019 года, а с 2020 года включена в программу подготовки подразделений. Ее элементы неизменно отрабатываются в ходе учений и ежегодной комплексной проверки Сил специальных операций "Алтын жебе".

Конкурс "Воин мира" пройдет в Армении. Он состоит из нескольких этапов, в ходе которых проверяются профессиональный и интеллектуальный уровень участников и участниц, а также их творческие способности. Наши воины постоянно занимают в этом конкурсе призовые места, а в 2018 году стали победителями.

Министр обороны на полигоне наблюдал за практическим выполнением упражнений конкурсов, заслушал руководителей команд о ходе подготовки к "АрМИ-2021", осмотрел и испытал некоторые виды вооружения.

Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 12 стран. Казахстанские воины примут участие в одиннадцати конкурсах.