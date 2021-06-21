Десятки фур на границе в Жамбылской области - комментарий КГД

Комитет государственных доходов МФ РК прокомментировал ситуацию по проверкам в Жамбылской области, передает zakon.kz.

Лжетранзит, ввоз товаров в адрес фиктивных получателей, занижение цен, а также незаявленные товары - основные причины проведения проверок. С какими ухищрениями экспортеров приходится бороться органам госдоходов на границе, - рассказали в КГД.

Как отмечают в комитете, в целом проверки не могут длиться на протяжении 30 дней. Так, в среднем проверки проводятся в течение трех-пяти дней, после чего автотранспортные средства следуют по маршруту следования, при этом повторные проверки в других регионах Казахстана не проводятся.

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Встречаются случаи, когда время проведения проверки увеличивается из-за несвоевременного представления перевозчиками товаросопроводительных документов, предусмотренных при международных перевозках, не допуска к проверке, также, в случае направления запросов в правоохранительные органы по выявленным нарушениям, имеющих признаки уголовного деяния. В целях недопущения затягивания сроков проверок в настоящее время на местах выделено дополнительное количество работников органов государственных доходов, - говорят в КГД.

Отмечается, что в эти дни в Алматы проводится встреча с представителями фискальных органов Кыргызской Республики для урегулирования ситуации на границе, в том числе, по согласованию и подписанию порядка проведения пилотного проекта по навигационным пломбам.

В Комитете государственных доходов привели статистику по нарушениям за прошлые годы. Так, по Кыргызской Республике доля лжетранзита в 2019 году составила 21%, в 2020 году – 13%. По этой причине, предполагаемые потери Казахстана по НДС на импорт составили 21 млрд тенге. Также, сокрытие импорта товаров приводит к потерям по другим видам налогов, которые возникают от последующей реализации на территории Республики Казахстан. Как показывает практика, доля выявляемых нарушений с начала года составляет 94% от общего количества проверенных автотранспортных средств, что свидетельствует о продолжающихся нарушениях со стороны кыргызских экспортеров. При этом, необходимо отметить, что проверено лишь 0,9% от всех автотранспортных средств, - пишет комитет.

Уточняется, что в текущем году среднемесячная доля лжетранзита сократилась до 1,8%. Ввоз товаров в адрес фиктивных получателей также сокращен в 2020 году в девять раз. В текущем году установлено всего 28 фактов.

В результате усиления администрирования обеспечивается ежегодный темп роста поступлений НДС на импорт, на текущую дату показатель достиг 142% или больше на 110 млрд тенге. В КГД отметили, что тематические налоговые проверки перевозчиков проводятся не на границе с КР, а после пересечения границы на территории Республики Казахстан строго в соответствии с Налоговым кодексом РК на оснований предписаний, зарегистрированных в органах прокуратуры, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что проводятся проверки на предмет наличия товарно-транспортных накладных на товары и соответствия наименования товаров сведениям, указанным в документах, с обязательным отражением результатов в акте проверки.

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Так, в ходе проведения проверок выявляются факты ввоза товаров, произведённых в КНР и Турецкой Республике под видом кыргызского самопошива, а также нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности (подделка брендов). В целях сокращения теневого товарооборота в сентябре 2020 года фискальными органами РК и КР подписан План действий двухстороннего сотрудничества в сфере налогового и таможенного администрирования. В рамках реализации Плана с 10 сентября 2020 года запущен Пилотный проект по применению навигационных пломб с использованием системы управления рисками. В соответствии с достигнутыми договоренностями по Пилоту, по транзитным перемещениям контрольные мероприятия проводятся только в рамках системы управления рисками. Это соответствует протоколу казахстанско-кыргызского Межправительственного совета в п. Кордай от 2 апреля 2021 года, подписанного Главами Правительств РК и КР, - резюмируется в сообщении.

18 июня стало известно, что 30 фур, которые следовали транзитом из Кыргызстана через Казахстан в Россию, загнали на стоянку налоговики.