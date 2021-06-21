Мужчину убило током на СТО в Уральске

32-летний мужчина скончался от удара током во время работ на станции технического обслуживания в Уральске, передает zakon.kz.

К сожалению, пострадавший скончался до приезда кареты "скорой помощи". Труп направлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, - рассказали порталу "Мой город" в Департаменте полиции ЗКО.

Как уточняется, трагедия произошла 18 июня в 14.25. Мужчина проводил ремонтные работы в смотровой яме, где его и ударило электрическим током.