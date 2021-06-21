Обновлена программа разработки межгосстандартов на пищевую продукцию в ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии 21 июня утвердила новую редакцию программы по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту "О безопасности пищевой продукции", передает zakon.kz.

Программа предусматривает разработку 58 новых межгосударственных стандартов: один из них закреплен за Беларусью, за Кыргызстаном - 18, за Казахстаном - девять, за Россией - 30. Эти межгосударственные стандарты будут подготовлены для идентификации отдельных видов пищевой продукции (хлебобулочных и кондитерских изделий, мясной, овощной, чайной продукции и ряда других), - рассказали в ЕЭК.

Отмечается, что для проведения исследований при оценке соответствия требованиям техрегламента будут разработаны межгосстандарты на методы определения макро- и микронутриентов в БАДах, санитарно-паразитологической экспертизы для плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции, а также на методы определения антибиотиков, хлорорганических пестицидов, пробиотических микроорганизмов, ферропримесей в пищевой продукции.

Новая редакция программы также предусматривает внесение изменений в 45 межгосударственных стандартов, 44 из которых будут разработаны Россией и один - Беларусью.