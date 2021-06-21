Аттракцион "Камикадзе" завис вместе с россиянами в воздухе

21 июня 2021, 22:45
Фото: из открытых источников.

Аттракцион "Камикадзе" в российском парке "Лукоморье" в Саратове завис вместе с людьми в воздухе на пять-семь минут, передает zakon.kz.

Очевидцы сняли видео и опубликовали в Instagram.

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Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)

Что стало причиной остановки, неизвестно.

Жителей города возмутило ЧП:

Ужас просто! Все аттракционы должны проверять! Инфаркт стукнет!

В суд пусть подают на парк развлечений за моральный ущерб с риском для жизни.

Бедные люди. В такую жару вверх ногами семь минут.

По информации российских СМИ, Саратовская прокуратура сообщила, что уже проверяет аттракцион.


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