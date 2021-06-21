Аттракцион "Камикадзе" завис вместе с россиянами в воздухе

Аттракцион "Камикадзе" в российском парке "Лукоморье" в Саратове завис вместе с людьми в воздухе на пять-семь минут, передает zakon.kz.
Очевидцы сняли видео и опубликовали в Instagram.
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Что стало причиной остановки, неизвестно.
Жителей города возмутило ЧП:
Ужас просто! Все аттракционы должны проверять! Инфаркт стукнет!
В суд пусть подают на парк развлечений за моральный ущерб с риском для жизни.
Бедные люди. В такую жару вверх ногами семь минут.
По информации российских СМИ, Саратовская прокуратура сообщила, что уже проверяет аттракцион.
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