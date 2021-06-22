Жители Туркестанской области перекрыли дорогу туристам из-за питьевой воды

Жители села Екпенды Толебийского района перекрыли дорогу для отдыхающих у подножья гор Бургулюк из-за отсутствия питьевой воды в селе, передает zakon.kz со ссылкой на "Первый канал Евразия".

Мы сидим без воды и вынуждены пить воду с мусором и червями. Люди приезжают отдыхать, купаться и загрязняют воду. А нашим детям приходится страдать и болеть. Пастбищные земли у нас тоже забрали и распродали частным лицам. Они все строят зоны отдыха прямо у реки. Некоторые и вовсе ставят топчаны над речкой, строят над водой дома. Где водоохранная зона? - говорит жительница села Екпенды Тансыккуль Сексенбаева.

По словам местных жителей, вдоль горной реки регулярно поваляются зоны отдыха, частные коттеджи и бассейны. Местные насчитали их больше 120.

Река снабжает питьевой водой около 5 тыс. человек из трех близлежащих сел. А владельцы зон отдыха врезаются в трубопровод и закачивают воду в бассейны незаконно. В результате до нас вода не доходит. А некоторые предприниматели и вовсе перекрывают реку. В итоге даже в арыках пропала вода. Она появляется, когда из бассейнов сливают воду, - рассказывает житель села Алымжа Зайтенов.

Как уточняется, на встречу с сельчанами приехал заместитель акима Толебийского района Лесбек Серикбаев, который пообещал, что деятельность зон отдыха возьмут на контроль.

Проблему с водой поднимали несколько лет подряд. Мы всем предпринимателям разъясняем закон, требуем и работаем в рамках закона. Но с началом купального сезона вопрос нехватки воды поднимается вновь. Некоторые владельцы зон отдыха действуют не по закону, наглым образом врезаются в водопровод для закачки бассейнов водой, - заявил Серикбаев.

Также он сообщил, что питьевую воду сельчанам дадут в течение недели.