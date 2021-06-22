Приехавшие на соревнования по "Қазақша күрес" спортсмены решили спор поножовщиной

Спортсмены приехали в столицу из Актобе на соревнования по "Қазақша күрес", но завязавшийся конфликт решили при помощи холодного оружия, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Молодые люди приехали в столицу из Актобе на соревнования по "Қазақша күрес". Поселились в одной из местных гостиниц. Здесь между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В какой-то момент один из парней достал нож и ударил своего оппонента в грудную клетку, - говорится в сообщении.

Как уточняется, пострадавший находится в больнице. Второй участник спора пытался скрыться, но был задержан стражами порядка.

21-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, - рассказала руководитель пресс-службы ДП Нур-Султана Эльмира Шауленова.