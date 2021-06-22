Флаг ЛГБТ впервые вывесят над зданием Госдепа США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что над Госдепом поднимут радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Знамя будет вывешено над резиденцией государственного департамента в период с 26 по 28 июня, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он также добавил, что вывесят над зданием вариацию на тему радужного флага, который олицетворяет поддержку сексуальных меньшинств.

Знамя дополнят черным и коричневым цветами, отражающими поддержку цветного населения, а также розовой, голубой и белой полосами, которые олицетворяют поддержку трансгендеров. На флаге также отразят желтый треугольник и фиолетовый круг как элементы, ассоциирующиеся с интерсексуалами.

Блинкен добавил, что Госдепартамент поддерживает демонстрацию ЛГБТ-символики на зданиях диппредставительств страны за рубежом.

Мы наделили наших послов по всему миру соответствующими полномочиями, — указал Блинкен.