Экологи обвинили власти Австралии в экологическом саботаже

Австралийские экологи обвинили власти страны в саботировании "озеленения" энергетического сектора, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Такую реакцию вызвало решение правительства Австралии отклонить предложение по реализации крупного проекта "Азиатский хаб возобновляемой энергии".

Федеральное правительство вновь продемонстрировало, что не хочет поддерживать проекты, которые ускорили бы отказ от ископаемого топлива, — цитирует Bloomberg директора по вопросам климата и окружающей среды в Австралийском центре корпоративной ответственности Дэна Гохера.

При этом "то же самое правительство" одобрило постройку угольной шахты Кармайкл, которая, по мнению активистов, может угрожать местной экосистеме, указал Уилл Эдмондс, специалист по Австралии из проекта BloombergNEF, посвященного вопросам энергетического перехода.

Сейчас страна является одним из крупнейших экспортеров угля в мире и защищает свой сектор добычи ископаемого топлива, несмотря на растущие опасения по поводу его роли в изменении климата. Так, премьер-министр Скотт Моррисон отказался установить конкретные сроки, в которые Австралия должна полностью исключить выбросы в атмосферу, за что его критиковали и инвесторы, и союзники.