Ученые обнаружили способность COVID-19 изменять клетки крови

Группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии выявила у коронавирусной инфекции способность влиять на клетки крови, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее исследование было опубликовано в Biophysical Journal.

Для своего исследования специалисты взяли на изучение более четырех миллионов клеток крови от 17 пациентов с острым течением коронавируса. Также рассматривался биологический материал 14 выздоравливающих и 24 здоровых человек.

Ученые проследили, что в долгосрочной перспективе COVID-19 может варьировать размер и жесткость красных и белых кровяных телец, а также приводит к деформации некоторых клеток.

Часть указанных изменений наблюдалась у пациентов спустя семь месяцев после госпитализации. Ученые пришли к выводу, что это одно из долгосрочных последствий инфекции, которое к тому же объясняет повышенный риск окклюзии сосудов и эмболии легких при COVID-19, а с другой стороны, дефицит кислорода в клетках.