13 казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 22 июня, сообщает zakon.kz.

На 22 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 330 человек (20 147 КВИ+ и 1183 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 310 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 020 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 419 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести - 95 пациентов,

• на аппарате ИВЛ - 59 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 22 июня 2021 года

20.06.2021 г. зафиксирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход, 21 человек выздоровел.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 56 546, летальных случаев - 971, выздоровевших - 51 933.

В Казахстане на 22 июня 2021 г. I компонентом провакцинировано 2 809 447 человек, II компонентом - 1 715 750 человек.