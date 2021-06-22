"Астана Моторс" объявила о старте продаж Hyundai Palisade 2021

Официальный дистрибьютор Hyundai Auto Kazakhstan, входящий в состав "Астана Моторс", представил отечественному рынку полноразмерный семейный кроссовер Hyundai Palisade в комплектациях - восьмиместный Travel, а также семи- и восьмиместные Prime и High-Tech.

Hyundai Palisade - флагман южнокорейского бренда Hyundai. Это седьмая модель, которую выпускает алматинский автомобильный завод Hyundai Trans Kazakhstan, дочернее предприятие компании "Астана Моторс".

Hyundai заслужил доверие автолюбителей по всему миру благодаря технологичности, интеллектуальным системам и инновационным решениям разработчиков. В Казахстане особенно большой популярностью пользуются внедорожники и кроссоверы, поэтому Palisade еще до выхода на рынок вызвал высокий интерес у казахстанцев.

Hyundai Palisade создан для больших компаний, которые любят путешествия с повышенной комфортностью. В числе преимуществ модели - удобно расположенные элементы управления, премиальная опция "раздельные сиденья", двойные ламинированные стекла, обеспечивающие надежную звукоизоляцию даже на экстремальных маршрутах.

В современном ускоряющемся мире жители мегаполисов много времени проводят в автомобилях. Для одних это передвижной мини-офис, для других - дом на колесах, в котором можно путешествовать с семьей. Просторный, комфортабельный, надежный автомобиль Hyundai Palisade, приближенный к премиальному классу, создан для автолюбителей, которые ценят свое время и заботятся о близких, выбирая комфорт и безопасность, - отметил директор Hyundai Auto Kazakhstan Денис Коломацкий.

Hyundai Palisade получил наивысшие результаты тестов безопасности. Комплекс систем Hyundai Smart Sense позволяет непрерывно контролировать обстановку на дороге в любое время суток.

Первостепенное значение для нас имеет качество продукта. Каждое авто на заводе Hyundai Trans Kazakhstan проходит проверку на соответствие высоким стандартам Hyundai. Все операции на заводе проводят строго по утвержденному техническому процессу Hyundai Motor Company, - говорит Максим Тарасов, директор Hyundai Trans Kazakhstan.

Hyundai Palisade имеет современный 3,5-литровый "атмосферный" двигатель, развивающий мощность до 249 лошадиных сил, и комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Двигатель имеет одни из лучших в своем классе динамические характеристики и соответствует всем экологическим нормам.

Стоит автомобиль Hyundai Palisade от 20 млн 390 тысяч тенге, в зависимости от комплектации.

Телефон для справок - 7007, круглосуточный контакт-центр "Астана Моторс".