Дизтопливо незаконно продавали в Нур-Султане 

В Нур-Султане незаконно реализовали дизтопливо на 14 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Завершено уголовное дело по факту незаконной реализации дизельного топлива на территории столицы.

Сотрудниками ДЭР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечен факт незаконной транспортировки и реализации двумя жителями столицы более 70 тонн дизельного топлива на сумму свыше 14 млн. тенге. Продажа была осуществлена без документов, подтверждающих законность их происхождения. Организаторы преступления осуждены на 3 года условно, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан воздержаться от покупки ГСМ через сомнительные точки сбыта. Нелегальные АЗС, в том числе незаконно реализованное дизельное топливо, являются объектом повышенной взрывоопасности и несут угрозу для жизни и здоровья людей.