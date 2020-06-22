"Интернет летает!". Beeline запустил новую рекламную кампанию и дарит 1ГБ трафика

18 июня Beeline Казахстан запустил новую рекламную кампанию "Интернет летает!". В ней известные блогеры полетали над алматинскими горами. В ролике снялись Нурлан Батыров, Есентай Ниязбаев, Good Zhan и Алдияр Джекешов.

Съемки проходили в ущелье Ушконыр недалеко от Алматы. Блогеры признаются, что необычная рекламная кампания Beeline стала своеобразным вызовом.

Вот уж никогда не думал, что летать может все, даже я! Нелегко было решиться на такие съемки. Ощущение полета— это ни с чем несравнимый опыт. И с Beeline вы можете его испытать не выходя дома! Просто подключите мобильный интернет, — говорит блогер Нурлан Батыров.

На время запуска рекламной кампании оператор подготовили для своих абонентов подарок! До 25 июня Beeline дарит своим абонентам 1 ГБ трафика на полеты в интернете. Для этого надо только набрать команду *777#.

Beeline – лидер по качеству мобильного интернета в Казахстане по данным компании Vigo. У оператора не только высокая скорость загрузки видео и картинок, но и онлайн-игр. Замеры Vigo, которые проводились до мая 2021 года, показали, что играть с интернетом Beeline можно с наименьшим пингом.

Также оператор продолжает обеспечивать казахстанцев связью и интернетом. В 2021 году компания строила базовые станции и приблизила к технологиям и комфортной жизни еще 225 000 людей из более чем 120 населенных пунктов. В общей сложности в стране появились 1 350 новых базовых станций связи оператора.

Beeline Казахстан обслуживает 9,5 млн абонентов в стране и входит в 30 крупнейших налогоплательщиков.