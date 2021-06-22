Абдухалил Уралбаев: Если не пройдем вакцинацию, то еще долго будем сидеть дома

22 июня 2021, 10:54
Фото: Zakon.kz

Абдухалил Уралбаев, член АНК, заместитель председателя Узбекского этно-культурного центра города Алматы поделился своим мнением о вакцинации, сообщает zakon.kz.

9 апреля 2021 года я получил первую дозу российской вакцины "Спутник V". Сейчас вакцинация - это самая актуальная тема. Я считаю, что каждый сознательный гражданин нашей республики будет вакцинироваться для создания коллективного иммунитета. Я для своей же безопасности прошел вакцинацию. Через 21 день получил вторую дозу. Все прошло хорошо, без побочных реакций, - сказал Абдухалил Уралбаев.


Он считает, что без проведения вакцинации ситуация может ухудшиться, как, например, в Индии.

Абдухалил Уралбаев обратился к жителям Алматы с призывом к вакцинации.

Если мы вместе не осилим эту болезнь и не пройдем вакцинацию для получения единого иммунитета, то еще долго будем сидеть дома. А пока нам государство помогает, создавая прививочные пункты, за нами остается самая малость - вакцинироваться, - подчеркнул Абдухалил Абдураимович.


Всего за весь период с 01.02.2021 по 20.06.2021 в Алматы вакцинированы 375 340 человек.

За прошедшие сутки прививки получили 2426 человек.

Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 45 304 человек.

В городе функционируют 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 304 прививочных бригады из 1257 человек.


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