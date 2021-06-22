Необычный портрет из советских монет подарили Киркорову 

Певец Филипп Киркоров украсил дом своим портретом из советских 10-копеечных монет, сообщает zakon.kz.

Он рассказал поклонникам в Instagram, что до него наконец-то доехала картина, созданная из 10 копеечных монет СССР. Портрет создал художник Вадис.

Портрет объездил уже много городов и приехал наконец-то "домой". А, может, именно в ваших руках были эти деньги? И теперь они украшают мой дом, – написал певец.

На видеокадрах художник и артист рассуждают, что эти монеты трогало множество рук. Киркоров не исключил, что, возможно, какая-то "прошла" в свое время и через него.

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Энергетика всего Советского Союза в этой картине.Это потрясающе – оценил подарок певец.

По информации Smotrim.ru, автор картины подарил артисту настоящую памятную 10-копеечную монету 1990 года.

Практически год начала моего звездного пути, – отреагировал Филипп Киркоров.

Многие поклонники восхищаются этой работой, отмечая креативный подход ее автора, а кто-то шутит, что "теперь Филипп стал копеечником".