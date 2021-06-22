Что делать, если ребенка укачивает в машине 

Когда начинается период долгожданных отпусков с путешествиями и поездками на дачу многие родители сталкиваются с проблемой, что ребенка укачивает, сообщает zakon.kz.

Не стоит давать детям препараты от укачивания без совета врача;

Часто малышей тошнит из-за неправильной подготовки к поездке;

Перед стартом исключите кисломолочные продукты, чтобы не вызывать брожение в желудке.

Не нужно давать ребенку большое количество сладостей, особенно таких, как мороженное. Вместо конфет и чипсов приготовьте морковные палочки или дольки яблока.

Яблоко или одну грушу разрезать на несколько порций и в течение всей дороги потихонечку давать ребенку. Маленькие дети могут посасывать кусочек яблока или кусочек груши совершенно спокойно. Тем самым, этими сосущими движениями, они существенно снижают свой риск укачивания, - сказала НТВ семейный диетолог, врач-психотерапевт Анна Ивашкевич.

Укачивать может и от игр с гаджетами в дороге

Когда машина трясется, гаджет перед глазами создает большую нагрузку на вестибулярный аппарат, из-за чего быстрее укачивает.

Детям не обязательно все время смотреть в экран — можно накачать детские песни, рассказы и сказки в аудиоформате.

Большие расстояния требуют остановок: и детям, и взрослым нужно разминаться примерно раз в три-четыре часа.