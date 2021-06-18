21 июня истекает срок представления и уплаты косвенных налогов

В понедельник, 21 июня, истекает срок представления ФНО 328.00 и уплаты косвенных налогов, сообщает zakon.kz.

21 июня 2021 года истекает срок представления Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по ф. 328.00 и уплаты НДС в ЕАЭС и акциза, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за май 2021 года, - напомнили в Департаменте государственных доходов по Алматы.

Также в ведомстве сообщили, что в указанный срок необходимо представить:

- Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками по ф. 851.00, если в мае 2021 года был заключен договор о временном возмездном землепользовании или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых;

- Декларацию по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 за 2021 год, если в мае 2021 года было получено экологическое разрешение с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме.

При выкупе норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме необходимо также произвести уплату Платы за эмиссии в окружающую среду за 2021 год. ДГД по Алматы

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.