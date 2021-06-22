Минэнерго пообещало бесперебойные поставки топлива на юг Казахстана

Перебой поставок нефтепродуктов в южных регионах будет устранен в ближайшее время, сообщает zakon.kz.

По итогам пяти месяцев 2021 года объем переработки нефти составил 6,7 млн тонн, - сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов на брифинге в СЦК.

Основными причинами снижения остатков в южных регионах страны являются остановка на ремонт ТОО "ПКОП", а также то, что за 5-6 дней до запуска ТОО "ПКОП" резко сократилась подача заявок со стороны предпринимателей - владельцев заправочных станций на Туркестанскую, Кызылординскую, Жамбылскую области с ТОО "АНПЗ" и ТОО "ПНХЗ" из-за высоких ж/д тарифов по сравнению с ТОО "ПКОП" в ожидании его запуска после ремонта.

Начиная с 13 июня возобновлено производство бензина, последние пять дней среднесуточное производство составляет 6,5 тыс. тонн.

Начиная с 16 июня возобновлено производство дизтоплива, последние четыре дня среднесуточное производство 6 тыс. тонн.

При этом суточное потребление нефтепродуктов в южных регионах страны составляет: по бензину АИ-92 - 5,31 тыс. тонн, а по дизельному топливу - 5,6 тыс. тонн.

Таким образом, производство нефтепродуктов полностью покрывает текущую потребность. При этом, даже во время ремонта на Шымкентском НПЗ, предприниматели имели возможность приобретать топливо на Атырауском и Павлодарском НПЗ, а в регионе были сформированы запасы нефтепродуктов. Это стандартная практика, заводы каждый год проходят плановые ремонты.

Вместе с тем были вопросы по своевременной отгрузке ГСМ железнодорожным транспортом, сейчас совместно с АО "НК "КТЖ" ускоряем приоритетную отгрузку на южные регионы. Министерство обеспечивает координацию в сфере производства нефтепродуктов, дальнейшие процессы - это бизнес отношения между предпринимателями. Несмотря на это, в данный момент для минимизации сбоев поставок министерством ведется работа по обеспечению доставки топлива в южные регионы в ручном режиме. Ситуация нормализуется в ближайшее время.

В целом по стране по состоянию на 21 июня запасы нефтепродуктов находится на комфортном уровне и составляет: по бензину 195 тыс. тонн + 32, 1 тыс. тонн в резервуарах НПЗ; по дизельному топливу 190 тыс. тонн + 22,7 тыс. тонн в резервуарах НПЗ.

Все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством и отгрузкой нефтепродуктов на внутренний рынок.