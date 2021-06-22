ДТП с автобусом в Нур-Султане, одна из машин загорелась

22 июня 2021, 17:45
Фото: кадр из видео

ДТП с автобусом произошло в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

22 июня водитель автомашины "Лада", следуя по пр.Республики со стороны ул. Дукенулы на пересечении пр.Богенбай батыра, выехал на запрещающий сигнал светофора, тем самым допустил столкновение с автомашиной Hyundai Elantra. После столкновения автомашину Hyundai Elantra по инерции откинуло на маршрутный автобус IVECO Crosswa, который стоял на перекрестке, на запрещающий сигнал светофора, после чего автомашина "Лада" загорелась, - сообщили в пресс-службе ДП города.

В результате ДТП телесные повреждение получили водители "Лада" и Hyundai Elantra. После осмотра врачей были отпущены домой.

По данному факту проводится дознание.

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Публикация от НУРСУЛТАН | АСТАНА ???????????????? (@kris.p.nursultan)


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