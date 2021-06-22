Президент назначил командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск

22 июня 2021, 18:48
Фото: Dina Sabirova

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск, сообщает zakon.kz.

Распоряжениями главы государства:

Кучекбаев Мереке Матимович назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Астана";

Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы назначен командующим войсками регионального командования "Астана", - говорится в сообщении Акорды.

Мереке Кучекбаев с января 2020 года занимал должность командующего войсками регионального командования "Астана".

Ранее - с ноября 2013 года по июнь 2017 года - был заместителем командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) - начальником управления боевой подготовки Управления командующего войсками регионального командования "Юг";

С июля 2017 года по декабрь 2017 года - заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки Управления командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК;

С декабря 2017 года по январь 2020 года - начальник штаба - первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?