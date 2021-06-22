Ресторан загорелся в столичном ЖК - видео

22 июня 2021, 19:22
Фото: кадр из видео

22 июня в 16:05 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о пожаре по адресу ул. Сарайшык, 7, сообщает zakon.kz.

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Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)

По прибытию огнеборцев к месту вызова было установлено, что произошло возгорание кондиционера в балконном помещении ресторана Ocean Basket. В результате теплового воздействия повреждены облицовка и оконный проем лестничной клетки подъезда №6 жилого комплекса "Лазурный квартал". пресс-служба ДЧС Нур-Султана

В ведомстве уточнили, что пожар был потушен до прибытия пожарных подразделений.

Жертв и пострадавших нет. пресс-служба ДЧС Нур-Султана


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