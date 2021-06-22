Четыре казахстанских борца вошли в ТОП-5 мирового рейтинга

Рейтинг лучших борцов-вольников обновил объединенный мир борьбы (UWW), сообщает zakon.kz.
Сразу четыре казахстанца вошли в ТОП-5 в разных весовых категориях, передает Olympic.kz.
Приведенный рейтинг будет использоваться во время жеребьевки на Олимпиаде в Токио. На основе этих позиций будет составлена турнирная сетка.
До 57 килограммов:
1. Штефан Мичич (Сербия)
2. Заур Угуев (Россия)
3. Сулейман Атли (Турция)
4. Кумар Рави (Индия)
До 65 килограммов:
1. Гаджимурад Рашидов (Россия)
2. Баджранг Баджранг (Индия)
3. Даулет Ниязбеков (Казахстан)
4. Исмаил Мусукаев (Венгрия)
До 74 килограммов:
1. Франк Чамизо (Италия)
2. Данияр Кайсанов (Казахстан)
3. Заурбек Сидаков (Россия)
4. Джордан Барроуз (США)
До 86 килограммов:
1. Хасан Язданишариати (Иран)
2. Дипак Пуния (Индия)
3. Майлс Амине (Сан-Марино)
4. Артур Найфонов (Россия)
До 97 килограммов:
1. Абдулрашид Садулаев (Россия)
2. Кайл Снайдер (США)
3. Алишер Ергали (Казахстан)
4. Магомедгаджи Нуров (Македония)
До 125 килограммов:
1. Гено Петриашвили (Грузия)
2. Юсуп Батырмурзаев (Казахстан)
3. Таха Акгуль (Турция)
4. Александр Хоцяновский (Украина)
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