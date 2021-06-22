Четыре казахстанских борца вошли в ТОП-5 мирового рейтинга

Рейтинг лучших борцов-вольников обновил объединенный мир борьбы (UWW), сообщает zakon.kz.

Сразу четыре казахстанца вошли в ТОП-5 в разных весовых категориях, передает Olympic.kz.

Приведенный рейтинг будет использоваться во время жеребьевки на Олимпиаде в Токио. На основе этих позиций будет составлена турнирная сетка.

До 57 килограммов:

1. Штефан Мичич (Сербия)

2. Заур Угуев (Россия)

3. Сулейман Атли (Турция)

4. Кумар Рави (Индия)

До 65 килограммов:

1. Гаджимурад Рашидов (Россия)

2. Баджранг Баджранг (Индия)

3. Даулет Ниязбеков (Казахстан)

4. Исмаил Мусукаев (Венгрия)

До 74 килограммов:

1. Франк Чамизо (Италия)

2. Данияр Кайсанов (Казахстан)

3. Заурбек Сидаков (Россия)

4. Джордан Барроуз (США)

До 86 килограммов:

1. Хасан Язданишариати (Иран)

2. Дипак Пуния (Индия)

3. Майлс Амине (Сан-Марино)

4. Артур Найфонов (Россия)

До 97 килограммов:

1. Абдулрашид Садулаев (Россия)

2. Кайл Снайдер (США)

3. Алишер Ергали (Казахстан)

4. Магомедгаджи Нуров (Македония)

До 125 килограммов:

1. Гено Петриашвили (Грузия)

2. Юсуп Батырмурзаев (Казахстан)

3. Таха Акгуль (Турция)

4. Александр Хоцяновский (Украина)