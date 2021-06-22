Найден революционный способ нейтрализовать COVID-19

Ученые нашли революционный способ нейтрализовать коронавирус, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, благодаря наноловушкам специалистам из Университета Северной Каролины удалось нейтрализовать коронавирус.

Механизм заражения SARS-CoV-2 описан в phys.org. Он работает следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее. Ученые, чтобы обмануть его, изготовили частицы из сфероидных клеток легких человека (LSC) с такими же рецепторами ACE2.

Эти частицы становятся множественными ложными целями для коронавируса, не дают ему поразить организм и размножиться в нем.

Данный метод лечения специалисты из Университета Северной Каролины проверили сначала на мышах, а затем на макаках.

Наноловушки доставлялись в организм животных с помощью ингаляционной терапии. LSC-приманки снизили воспаление и фиброз в легких, а также ускорили процесс выведения вируса из организма.

Такой метод лечения, по словам ученых, обладает несколькими преимуществами:

наноловушки можно доставить в тело человека неинвазивными методами, с помощью ингаляции;

приманки могут храниться долгое время;

такие же LSC используют в других клинических испытаниях, поэтому можно предположить, что их станут применять уже в ближайшем будущем.

Сконцентрировавшись на защите организма, а не на самом вирусе, который продолжает мутировать, мы получили возможность разработать терапию, которая будет эффективна долгое время, - отметил один из участников исследования.