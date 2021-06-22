LADA перевернулась, столкнувшись с Toyota - ДТП попало на видео

22 июня 2021, 20:21
Фото: Кадр из видео

Два автомобиля столкнулись недалеко от Петропавловска. Момент столкновения попал на видеорегистратор, передает zakon.kz.

Об этом пишет Петропавловск.news со ссылкой на ДП области.

Авария произошла 22 июня около 12:15 на трассе "Жезказган-Петропавловск" вблизи поворота на аэропорт. Столкнулись автомобили Toyota Prado и ВАЗ-2114.

В результате ДТП пострадавших нет, оба водителя трезвы. На данный момент сотрудниками батальона патрульной полиции ДП СКО осуществляется сбор материала, который будет передан в Специализированный административный суд Кызылжарского района для рассмотрения и принятия процессуального решения. пресс-служба ДП СКО


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