Крупнейший бриллиант мира могут продать за криптовалюту

В июле аукционный дом Sotheby’s проведет первую серию торгов Sotheby’s Luxury Edit в Гонконге, передает zakon.kz.

На продажу будет выставлен редкий бриллиант весом 101,38 карат, который можно будет приобрести за криптовалюту. Об этом сообщили на официальном сайте.

Crypto per carat! We’ve just announced that cryptocurrency will be accepted as payment for an exceptional 101.38-carat pear-shaped D Flawless diamond - a significant moment in the evolution of the market. https://t.co/ulHfAJN9uW @sothebysjewels #SothebysJewels #Cryptocurrency pic.twitter.com/QEwFqmbsGn