Молодая женщина в Актобе выпрыгнула из окна на глазах детей

25-летняя женщина пыталась покончить с собой. Все происходила на глазах у детей, сообщает zakon.kz.

За полчаса до этого полицейские пытались ее отговорить, передает КТК.

Стражи порядка вели переговоры, узнали ее имя, даже пытались проникнуть в квартиру.

Но Алима к тому времени уже решилась на отчаянный шаг. Полицейские успели вовремя растянуть под окнами одеяло. Женщина все-таки прыгнула, но не разбилась. Ее отправили в больницу с незначительными травмами. Что стало причиной такого поступка, пока выясняют. Известно, что актюбинка была в состоянии алкогольного опьянения.