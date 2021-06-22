Лошадь пробила лобовое и застряла в машине – ДТП в Алматинской области

Авария с участием лошади произошла в Алматинской области, животное погибло, сообщает zakon.kz.

22 июня, рано утром в поселке Саты Кегенского района автомобиль Audi 100 C4 сбил лошадь. Шокирующее видео с места происшествия появилось в соцсетях.

43-летний водитель ехал по улице Ултаракова в поселке Саты, совершил наезд на лошадь, от чего животное погибло. Водитель авто в данном ДТП не пострадал, других жертв и пострадавших нет. По данному факту в отношении 37-летнего владельца лошади составлен административный протокол по статье 615 ч.1 КРКобАП. пресс-служба ДП Алматинской области