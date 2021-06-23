Дочь во дворе избил мужчина - жительница столицы

Жительница столицы рассказала, что ее дочь избил во дворе мужчина. Начался конфликт начался между подростками. Потом подключился отец одного из них, сообщает zakon.kz.

Со слов Мадины, она сидела на качели, когда на нее неожиданно напали со спины, передает Astana TV.

Сзади меня девочка эта за волосы потянула. Я упала. Мы начали крутиться-вертеться. И меня начал пинать этот дяденька. Он подошел и начал пинать. пострадавшая Мадина Арчакова

Испуганная Мадина убежала. В какой-то момент потеряла сознание от ужаса. Домой подростка привезли прохожие.

Она вылезла из машины еле-еле. Еле живая. Я думала все. Я думала у нее все прям там перебито. Она не могла идти. Я ей помогла, забрала ее. Мы сразу в опорный пункт, скорую вызвали. мать пострадавшей Лима Арчакова

Инцидент произошел неделю назад, но Мадина все еще жалуется на плохое самочувствие и ночные кошмары.

Мне постоянно ночью сны эти снятся, как меня избивают. Мама будит: "Успокойся, ты дома"… У меня все болит. Я ходить нормально не могу. У меня все ребра болят. Голова у меня кружится. По ночам тошнит. пострадавшая Мадина Арчакова

Мать подростка написала заявление в полицию. Женщина уверяет, ее дочь не единственная кто пострадавшая от этой семьи.

Эта семья… не первые мы пострадали. Еще две семьи пострадали от них. В участке здесь смеялся. Теперь они отрицают это все, говорят: мы не били, нам ничего не будет. Дочка постоянно кричит: "Мой папа – бывший полицейский, нам ничего не будет!" мать пострадавшей Лима Арчакова

В полиции причастность подозреваемого к органам внутренних дел опровергли. И добавили, что в деле сейчас разбираются. Виновного обещают наказать.

По данному факту в полицию поступило заявление от родителей несовершеннолетних, участвовавших в конфликте. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой виновный будет привлечен к ответственности. Кроме того, отец девочки не является сотрудником полиции. руководитель пресс-службы ДП г. Нур-Султан Эльмира Шауленова

Мать Мадины теперь боится отпускать детей во двор. Вот уже неделю, по ее словам, они выходят из дома только по необходимости.