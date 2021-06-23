Лукашенко заявил, что Беларусь находится в состоянии войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал народы граничащих с республикой стран разобраться с "обезумевшими" политиками, которые принимают решения о санкциях против Минска, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом он сообщил в ходе церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, трансляцию вел телеканал "Беларусь-1"

Я обращаюсь прежде всего к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность, — заявил он.

Лукашенко уточнил, что сегодня, "как и 80 лет назад", регион находится на грани глобального конфликта. По его словам, у Беларуси с соседями всегда был мир, и странам необходимо остановиться "у этой последней черты".

Санкции, провокации. <…> Так и хочется спросить: вы что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов — на патриотичность? Давайте попробуем, — заявил президент.

Лукашенко также добавил, что страна уже давно находится в состоянии войны.

Мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы, — сказал он.