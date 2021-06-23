В США вакцинировали 70% взрослого населения старше 30 лет

Администрация США выполнила поставленную президентом Джо Байденом цель вакцинировать 70% взрослого населения страны от 30 лет как минимум одной дозой препарата от коронавируса в срок до 4 июля, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс.

Сегодня я обращаюсь к вам с прекрасной новостью. Мы уже выполнили поставленную президентом задачу вакцинировать всех взрослых американцев 30 лет и старше. Все верно: 70% взрослых жителей США от 30 лет получили как минимум одну дозу препарата, - сказал Зинтс в ходе брифинга, который транслировался на сайте Белого дома.

Как и в случае со многими политическими вопросами в США, по поводу вакцинации существует заметный раскол в обществе: во многих демократических штатах, голосовавших за Байдена на прошлогодних выборах, наблюдается более высокий уровень вакцинации, чем в республиканских штатах, голосовавших за его предшественника Дональда Трампа.

Самые низкие показатели зарегистрированы в южных штатах, где Трамп одержал решительную победу и где многие сомневаются в необходимости вакцинации.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с момента начала пандемии в США зарегистрировано в общей сложности более 602 000 смертей и 33,5 миллиона случаев заражения: это самые высокие показатели в мире.