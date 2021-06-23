В России разрабатывают программу вживления микрочипов в мозг - СМИ

Российское правительство планировало выделить 54 миллиарда рублей на развитие программы вживления микрочипов в мозг, сообщает zakon.kz.

Проект федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" начал прорабатываться в Минобрнауки. Ее одобрил президент Путин, отношение к проекту могла иметь и его дочь. Рабочая группа для проработки новой федеральной программы была создана после разработки концепции Российской академией наук и МГУ, пишет газета "Коммерсантъ".

Журналисты сообщили, что проект предполагал, в том числе, развитие технологий нейроинтерфейсов, благодаря которым можно управлять удаленными устройствами при помощи сигналов из мозга. В том числе планировали создать интерфейс "человек-техника", который управлял бы самолетами, автомобилями и другой техникой.

Также должны быть созданы интерфейсы, обеспечивающие "самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений".

В Минобрнауки "Коммерсанту" сообщили, что проект находился в стадии начальной проработки. А после публикации материала – что проект отменен в конце 2020 года.

В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки, — рассказали в пресс-службе министерства.

Дмитрий Песков же, пресс-секретарь Путина, в общении с журналистами не смог ни подтвердить ни опровергнуть информацию о разработке программы по вживлению чипов в мозги людей.

Нет, я не располагаю такими данными поэтому не могу ни подтвердить ни опровергнуть, я не располагаю такой информацией, — сказал Песков.