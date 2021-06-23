В Нур-Султане растет заболеваемость COVID-19

Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова с участием министра здравоохранения Алексея Цоя проведено выездное заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 на территории РК, в рамках которого рассматривалась эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

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На сегодня эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной: за последнюю неделю рост заболеваемости КВИ составил 43%, отмечается высокая загруженность койко-мест и тенденция к увеличению госпитализируемых больных. МВК по нераспространению COVID-19

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На совещании руководством Министерства здравоохранения РК было доложено, что в медицинских организациях города нарушается противоэпидемический режим, отмечаются факты несвоевременного и некачественного оказания медицинской помощи заболевшим КВИ, а также ослабление работы мониторинговых групп и недостаточно активная работа по вакцинации населения. Так, в мае по сравнению с апрелем охват населения вакцинацией против КВИ в столице снизился на 50%.

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По всем выявленным недостаткам Ералы Тугжанов поручил акимату Нур-Султана в недельный срок принять исчерпывающие меры по их устранению для стабилизации эпидситуации. Данный вопрос будет находиться на постоянном контроле МВК. МВК по нераспространению COVID-19

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