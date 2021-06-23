Данные о смертности от коронавируса обновил Минздрав РК

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 23 июня предоставили в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.
Согласно данным ведомства, от COVID-19 за сутки скончались 12 человек, от коронавирусной пневмонии - один.
На 23 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 449 человек (20 215 КВИ+ и 1234 КВИ-), из них в стационарах находятся 6325 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 124.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
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