Частные судебно-экспертные организации появятся в Казахстане

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности", которым предусматривается появление нового субъекта в судебно-экспертной деятельности, передает корреспондент zakon.kz.

Документ направлен на решение проблемных вопросов практики, исключение пробелов, регламентирование порядка правового регулирования в сфере судебно-экспертной деятельности, - сказала депутат Снежана Имашева, представляя проект закона.

При этом она отметила, что нормами законопроекта предусматривается несколько направлений. Во-первых, это появление нового субъекта в судебно-экспертной деятельности - "негосударственная (частная) судебно-экспертная организация". По словам Имашевой, это создаст основу для дальнейшего развития и институционального укрепления работы частных судебных экспертов.

Данное нововведение позволит консолидировать усилия частных судебных экспертов по созданию материально-технической, лабораторной и научной базы для судебно-экспертной деятельности. Это в свою очередь разгрузит госаппарат судебной экспертизы и существенно сократит сроки производства экспертиз, - отметила мажилисвумен.

Во-вторых, документ предусматривает замену процедуры аттестации процедурой сертификации судебных экспертов. Сертификация позволит более эффективно контролировать их соответствие профессиональным, в том числе международным стандартам, а также обеспечить более высокий уровень качества судебно-экспертных исследований.

В-третьих, предлагается введение процедуры стандартизации судебно-экспертной деятельности. Это позволит судебному эксперту применять в ходе исследования не только научно обоснованные методики, прошедшие валидацию, но и национальные стандарты. Применение стандартов в свою очередь станет основой для формирования единого научно-методического подхода к осуществлению производства судебных экспертиз и повышения объективности, результативности и обоснованности выводов проводимых экспертных исследований, - указала Имашева.

В-четвертых, разработчиками законопроекта уточнены некоторые компетенции Министерства юстиции и Палаты судебных экспертов. В результате будет обеспечен баланс между задачей формирования конкуренции на рынке судебно-экспертных услуг и государственным контролем. Вместе с тем удастся избежать рисков создания нерегулируемого рынка судебно-экспертных услуг и бесконтрольной коммерциализации судебно-экспертной деятельности.

И в-пятых, проект закона содержит ряд норм, направленных на совершенствование процессуальных основ и устранение правовых пробелов в вопросах назначения, организации и производства судебной экспертизы.

Уважаемые коллеги, актуальность законопроекта не вызывает сомнений, поскольку он затрагивает в первую очередь вопросы обеспечения доказательственной базы. В связи с этим считаем, что предлагаемые законопроектом положения создадут благоприятные условия для защиты прав граждан и юридических лиц, участвующих в процессе правосудия, - заключила депутат.

Оксана Скибан, Нур-Султан