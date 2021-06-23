О семейном деле казахского мастера по дереву в Китае

История казахского мастера по дереву в Китае.

Это северная часть в Синьцзяне, уезд Хабахэ округа Алтай. Здесь дом казахского плотника Медалхана Ашикен.

Я занимаюсь ремеслом уже 30 лет. Начал увлекаться этим с 20 лет. Тогда я в основном делал двери и окна, затем уже начал делать кровати, сундуки и другие предметы, - делится воспоминаниями Медалхан.

Ремесло по дереву является семейным делом Медалхана Ашикен. В прошлом Медалхан использовал простые инструменты, такие как пилы, ножи и топоры, для выполнения работ. Сегодня уже использует электроинструменты. Это позволило ему создать более 300 видов различных изделий, в том числе люльки, кровати, тазы, тарелки, бочки, которые стали своего рода эксклюзивом в его доме.

Еще мы сделали сосуд для шубата и кумыса. Осталось только нанести один слой масла - и все. И не надо красить, можно сразу использовать в быту. Спрос очень большой! - говорит Медалхан.

Простая деревяшка в руках мастера превращается в предмет искусства и незаменима в быту. С развитием технологий Медалхан старается использовать современные техники изготовления, чтобы все больше казахских изделий ручной работы использовались в бытовой жизни простых людей.

Сейчас многие заказывают, особенно туристы из внутренних провинций, они отправляют нам древесину грецкого ореха или евфратского тополя и просят сделать из них. Так наши изделия превращаются в туристский продукт, - с гордостью говорит Медалхан.