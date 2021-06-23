Что объединяет Казахстан и Россию

Казахстан и Россию связывают отношения стратегического партнерства и сотрудничества. Об этом говорится в приветственном слове главы МИД РФ Сергея Лаврова участникам 9-й Международной промышленной выставки Expo-Russia Каzakhstan 2021, передает zakon.kz.

Как сообщает sputnik.kz, приветственное слово Лаврова зачитал генконсул РФ в Алматы Евгений Бобров.

Россию и Казахстан объединяют отношения стратегического партнерства и союзничества, основанные на традициях дружбы, взаимного уважения и доверия. Укреплению братских уз между нашими народами способствует тесное межгосударственное взаимодействие в рамках интеграционных многосторонних структур, прежде всего ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, - отметил Лавров в своем обращении.

В Алматы 23-25 июня проходят 9-я Международная промышленная выставка Expo-Russia Каzakhstan 2021 и 7-й Алматинский бизнес-форум.