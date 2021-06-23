Массовая драка произошла на пляже в Актау 

23 июня 2021, 12:46
Фото: pixabay.com

Массовая драка произошла на пляже "Достар" в Актау, сообщает zakon.kz.

Трех молодых людей доставили в полицию.

Двое из них оказались несовершеннолетними, были переданы сотрудникам ювенальной полиции УП города Актау, которые составили административный протокол по статье 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего) и 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство), - сообщили в ДП Мангыстауской области.

Остальных участников драки устанавливают.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?