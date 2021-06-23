Депутат: Инфекционным больницам необходимо придать самостоятельный статус

Инфекционные заболевания - одна из самых серьезных угроз национальной безопасности в сфере здоровья граждан, несмотря на очевидные успехи человечества в борьбе с ними, считает депутат Мажилиса Гульдара Нурумова, сообщает zakon.kz.

По мнению члена фракции партии "Nur Otan", за последние годы в мире происходит изменение основной эпидемиологической характеристики многих инфекционных заболеваний - периодичность, амплитуда колебаний сезонности, поражаемость контингентов.

В своем депутатском запросе на имя министра здравоохранения Алексея Цоя мажилисмен отметила, что XXI век характеризуется ростом новых вирусных заболеваний, ранее неизвестных. Потерянные позиции "отвоевывают" старые инфекции, такие как малярия, холера, дифтерия, менингококковая инфекция, корь, коклюш, не утрачивают значимость и кишечные инфекции.

В сложившейся ситуации в борьбе с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями огромную роль играют специализированные инфекционные больницы. На сегодняшний день инфекционные больницы, как инфекционные отделения, вошли в состав многопрофильных больниц в 9 областях страны, подчеркнула мажилисмен.

-Необходимость увеличения инфекционного коечного фонда продиктована временем и пандемией, а также сложившейся ситуацией. Парадокс. С одной стороны, строятся новые инфекционные стационары, а с другой, имеющиеся инфекционные койки передаются в состав других стационаров, - заявила Гульдара Нурумова, отметив, что инфекционные больницы существовали все время, а в период пандемии в прошлом году их почему-то перевели в состав многопрофильных больниц.

При этом мажилисмен спросила: стоит ли экономия одной ставки главного врача и одной ставки главного бухгалтера так востребованной качественной, полноценной инфекционной помощи населению?

По мнению депутата, во многих областях имеются природные очаги тулеремии, чумы и риккетсиозов, эпидемического сыпного тифа, сибирской язвы и др. На территории южных регионов распространены очаги висцерального и кожного лейшманиоза, водоемы представляют опасность в передаче малярии, выявляются возбудители клещевого энцефалита, Ку-лихорадки, лихорадки Западного Нила, других риккетсиозов. Сохраняются высокие риски инфицирования населения бруцеллезом, эхинококкозом, бешенством.

Например, на территории Жамбылской области неблагополучных населенных пунктов по Конго-крымской геморрагической лихорадке - 43, территория природного очага возросла более чем в 250 раз с момента регистрации первого случая (1982 г.) и т.д.

По мнению Гульдары Нурумовой, в свете последних событий в связи с ростом заболеваемости и появлением нового "индийского" штамма коронавируса вопрос отделения инфекционных стационаров становится очень актуальным.

Пандемия COVID-19 подтвердила необходимость проведения кардинальных перемен - создания юридически самостоятельных инфекционных больниц (взрослых и детских), финансирование которых будет проводиться не по остаточному принципу в составе многопрофильных больниц, а способствовать укреплению материально-технической базы, обеспеченности и кадровой подготовке медицинских работников по инфекционным болезням, что значительно скажется на качестве медицинской помощи населению, - считает депутат.