Нехватку ИВЛ в больницах в период ЧП объяснил Биртанов

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов во время судебного разбирательства по делу "СК-Фармация" объяснил причину нехватки ИВЛ в медучреждениях в период режима ЧП, передает корреспондент zakon.kz.

"СК-Фармация" занимается закупом медикаментов и медизделий в больницы и поликлиники. Что касается медоборудования, то "СК-Фармация" не занимается его поставками. Это больницы приобретают самостоятельно, - сообщил во время допроса в Есильском районном суде Елжан Биртанов.

Однако, по его словам, по решению уполномоченного органа Минздрава "СК-Фармация" может быть определена как организатор закупок такого медоборудования, но в 2020 году ТОО закупки кислородных концентратов и аппаратов ИВЛ не проводило.

Не было такого поручения. Эти аппараты всегда закупают сами больницы. Как правило, проходит централизованный закуп через акиматы. Только в определенных и особых случаях СКФ может выступать организатором закупок, - уточнил бывший министр.

На вопрос судьи Каната Дюсембиева о причинах, которые послужили нехваткой ИВЛ в период режима ЧП, свидетель ответил, что одна из причин в том, что тот объем коек и аппаратов ИВЛ не был рассчитан на резкий подъем заболеваемости.

Ни в одной стране мира невозможно такое представить, что на случай непонятной пандемии мы должны в резерве держать определенное количество свободных коек и аппаратов ИВЛ. Разумеется, мы знали и предполагали, что такие всплески возможны. Из прогнозов, которые дали нам наши ученые, эти сценарии и нужны, чтобы предположить объем потребности... В конце июня пошел резкий всплеск, и тогда уже запасов и резервов, которые удалось сформировать, было недостаточно. Но никто не хочет слышать, что были объективные причины. В такой ситуации никто не рассчитывал, что может быть резкая потребность. Мы каждый день в период ЧП, вплоть до моего заражения и увольнения, эту ситуацию мониторили. Мы видели, где и сколько лекарств, и все это мониторилось. Почему в последующем это перестало проводиться, я не могу сказать, - объяснил Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан