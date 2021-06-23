Казахстан и Кыргызстан усилят меры, направленные на борьбу с теневой экономикой

Казахстан и Кыргызстан договорились усилить меры, направленные на борьбу с теневой экономикой, сообщает zakon.kz.

17-18 июня 2021 года в Алматы состоялись двусторонние встречи председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан А. Алтынбаева с председателями Государственной таможенной службы при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики С. Исабековым и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики И. Иманбетовым.

Рабочие встречи состоялись по инициативе казахстанской стороны в целях обсуждения исполнения 9-го казахстанско-кыргызского Межправительственного Совета, Плана действий двустороннего сотрудничества в сфере налогового и таможенного администрирования от 8 сентября 2020 года, а также обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

В ходе встреч обсуждены вопросы относительно возврата контейнеров в КНР, ход исполнения Плана действий по вопросам двустороннего экономического сотрудничества и налогового администрирования и другие вопросы.

По итогам переговоров стороны договорились усилить меры, направленные на борьбу с теневой экономикой двух стран, а также подписать Порядок по продлению пилотного проекта по мониторингу товаров и автотранспортных средств, перемещаемых из Кыргызской Республики на территорию Республики Казахстан, в Российскую Федерацию и в обратном направлении, - отметили в Комитете государственных доходов.

В завершение встреч председатели служб обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и подписали Протокол рабочих встреч.