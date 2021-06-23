Мажилисмены требуют решить проблему роста цен на материалы для отечественных производителей

На пленарном заседании Мажилиса руководитель фракции ДПК "Ак жол" Азат Перуашев обратился с депутатским запросом к заместителю премьер-министра страны Роману Скляру по вопросу возросших цен на сырье и материалы для отечественных производителей, сообщает zakon.kz.

По словам депутата, об этой проблеме, как о неразрешимой, уже ведущей к остановке производства, сообщают строительные компании, машиностроительные заводы и предприятия металлообработки.

Так, стоимость профильной трубы сегодня составляет 735 тыс. тенге за тонну, тогда как в строительных сметах из бюджета она заложена по цене 198 тыс. тенге, по стальным электросварным трубам текущая стоимость - 580 тыс. тенге, тогда как в смете заложено 172 тыс. тенге, т.е. процент удорожания только по этим двум позициям составляет до 280%.

В среднем удорожание материалов в строительстве произошло на 60%, в машиностроении и металлообработке - до 80%. Между тем проектно-сметная документация в системе госзакупок действует в течение трех лет. И обращения отечественных переработчиков и строителей о пересчете сметы остаются безрезультатными, - заявил Азат Перуашев.

При этом он отметил, что на ранее направленный депутатский запрос от 31 марта правительство заверило, что проблема находится на рассмотрении госорганов, и обещало предоставить ответ до 25 июня.

Сегодня уже 23 июня, но никаких решений до сих пор так и не принято, - уточнил руководитель фракции.

По мнению депутатов, сложилась ситуация, при которой предприятия, выполняющие заказы для госорганов или национальных компаний, объективно не в состоянии их выполнить по ценам контракта. А отказ или срыв исполнения договора влечет включение их в список недобросовестных поставщиков и лишение дальнейшего доступа к рынку государственных и корпоративных закупок. Получается, наиболее конкурентоспособные отечественные производители, прошедшие сито предквалификации, конкурсов и тендеров, по независящим от них обстоятельствам выпадут из экономического оборота.

Между тем по некоторым группам материалов такая ситуация произошла не только ввиду конъюнктуры рынка, но и по причине неуклюжих действий госорганов, считают члены фракции партии "Ак жол".

Так, 30 апреля Министерство индустрии и инфраструктурного развития ввело запрет на импорт цемента. В результате таможенные органы разворачивают обратно транспорт с уже оплаченным цементом, а на внутреннем рынке цена немедленно выросла на 35%. Как говорится, "хотели, как лучше, а получилось, как всегда".

Парламентарий привел данные Агентства по защите и развитию конкуренции относительно спекулятивного роста цен на строительные материалы, в связи с чем субъектам рынка стройматериалов было направлено 26 уведомлений о необходимости снижения цен. Но результаты не внушают оптимизма.

Более того, фракция "Ак жол" считает, что сдерживать цены нужно не приказами, а рыночными механизмами, и прежде всего - через усиление конкуренции. В частности, для рынка цемента в самый разгар строительного сезона Министерству индустрии и инфраструктурного развития требуется немедленно отменить запрет на импорт, а при необходимости защиты интересов отечественных заводов - заменить запрет таможенными пошлинами, поддерживающими, а не отменяющими конкуренцию, - заявил лидер парламентской фракции.

Говоря о металлопрокате, мажилисмен отметил, что пока наши госорганы думают, Правительство соседней России принимает срочные меры по насыщению рынка и ограничению сговора производителей.

По данным СМИ, Федеральная антимонопольная служба в рамках расследования на рынке металлопроката уже возбудила дела против трех основных производителей металла. Кроме того, сообщается, что в отношении исполнения госзаказа поручено обеспечить производителей металлопрокатом по запланированной стоимости.

По мнению депутатов Мажилиса, это именно та ситуация, когда единое экономическое пространство в рамках Евразийского экономического союза должно наглядно доказать свою практическую выгоду, поскольку в целях госзаказа производителям стран-членов ЕАЭС гарантирован национальный (т.е. равный) режим.

В связи с чем члены парламентской фракции "Ак жол" требуют от Министерства торговли и интеграции, а также от казахстанских представителей в Евразийской экономической комиссии срочно приступить к переговорам с российской стороной о предоставлении аналогичных мер поддержки казахстанским поставщикам госзаказа в обеспечении металлопроката по фиксированным ценам.