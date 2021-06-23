В Семее в ходе брифинга директор ТОО "Фирма Азия" Сауле Дускужанова продемонстрировала видеозаявление автора многопрофильного культурно-спортивного комплекса "Арена" Есима Маманова, передает zakon.kz.

Архитектор заявил, что никакого официального заявления он не делал, и озвученная информация не соответствует действительности.

На мой телефон позвонила журналист. У нас шел разговор о других строительных проектах, не имеющих отношения к сути фильма. Разговор был только об авторстве проекта МКСК. Хочу сказать, что официального комментария от своего имени я не давал, - пояснил Маманов.

Архитектор заявил, что данная аудиозапись от и до является монтажом, беседа была полностью искажена.

Журналист не сообщила, что наш разговор записывается и впоследствии будет использован при производстве фильма. Считаю данный факт грубым нарушением своих прав. Заявляю, что мое имя и мой голос были бессовестно, обманным путем использованы в корыстных целях авторов фильма или лиц, заказавших этот фильм. Считаю, что действия создателей фильма по данному факту подлежат оценке правоохранительными органами с точки зрения соблюдения уголовного закона, - заявил архитектор.