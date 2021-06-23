Освобождена от должности глава Комитета информации МИОР РК

Ляззат Суйндик освобождена от должности председателя Комитета информации МИОР РК, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте премьер-министра РК.

Приказом министра информации и общественного развития РК Суйндик Ляззат Кенесовна освобождена от должности председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК в связи с переходом на другую работу, - говорится в сообщении.

Ляззат Суйндик родилась 26 июля 1985 года в Костанайской области.

В 2008-2014 гг. занимала различные должности в Министерстве культуры и информации РК.

В 2014-2016 гг. - руководитель управления электронных СМИ Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2016 по 2019 год работала заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.

С мая 2019 года и по настоящее время занимала должность председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.