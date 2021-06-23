Расслабляться еще рано - Токаев об эпидситуации в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев констатировал непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку, сообщает zakon.kz.

По его словам, несмотря на то, что Казахстан находится в "зеленой" зоне, расслабляться еще рано, в том числе на фоне возможного появления в нашей стране "индийского" штамма коронавируса.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев указал на систематические нарушения санитарно-эпидемиологических ограничений и недостаточные темпы вакцинации населения.

Акимы, похоже, самоустранились от проведения кампании по вакцинации граждан. Надо четко понимать, что от ее успеха зависит переход к полноценной работе социальных объектов, бизнеса и в целом экономики страны. Сейчас прививочная кампания должна войти в число самых важных задач в работе акимов. Вам следует максимально мобилизоваться и лично возглавить кампанию по вакцинации граждан, - заявил глава государства.