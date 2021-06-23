Цой обратился к казахстанцам

Министр здравоохранения Алексей Цой призвал казахстанцев активно вакцинироваться из-за появления "индийского" штамма коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день каждый седьмой казахстанец вакцинирован.

Вы говорите, что люди ждут, но не нужно ждать других вакцин. Очень важно понимать, что все вакцины, допущенные для обращения на территории Казахстана, безопасны, эффективны, проверены. Уже порядка 2,9 млн человек привились этими вакцинами. Эффективность хорошая, мы видим, что вакцинация помогает, - сказал глава Минздрава на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что в Казахстане уже зарегистрировано 727 повторных случаев заражения.

Не надо где-то летать в облаках, потому что мы видим, что уже 727 человек повторно заболели. Тот, кто думает, что переболел и больше не заболеет, - это абсолютно не так. По миру такая статистика тоже есть - очень большое количество людей болеет, и болеют тяжело. К сожалению, умирают, смертность тоже видите какая. Поэтому для защиты себя, защиты семьи нужно обязательно вакцинироваться, - подчеркнул Алексей Цой.

Ежедневно в Казахстане вакцинируются 90-100 тыс. человек. Для увеличения доли вакцинированных в ТРЦ проводят розыгрыши, предоставляют скидки в магазинах.

Очень важно, чтобы мы достучались до каждого гражданина нашей страны, чтобы мы все поняли, что нет другого выхода у нас из пандемии. Никто из нас не хочет больше сидеть в заточении, - заключил министр.

Тамила Языкова, Нур-Султан