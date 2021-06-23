Токаев дал ряд поручений акимам Алматы и Шымкента

Касым-Жомарт Токаев провел отдельные встречи с акимами Карагандинской области, городов Алматы и Шымкент, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Мангыстауской областей, сообщает zakon.kz.

Женис Касымбек, Бакытжан Сагинтаев, Мурат Айтенов, Ондасын Уразалин, Кумар Аксакалов и Серикбай Трумов представили Президенту отчеты об основных социально-экономических показателях вверенных им регионов с начала текущего года и рассказали о перспективах их дальнейшего развития, - говорится в сообщении Акорды.

Кроме того, глава государства был проинформирован о санитарно-эпидемиологической ситуации на местах.

Касым-Жомарт Токаев дал руководителям областей и городов республиканского значения ряд конкретных поручений, в том числе связанных с недопущением роста цен на социально значимые товары.