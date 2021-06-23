Что изменилось в законодательстве о ГЧП

Законодательство о ГЧП предусматривало определение частного партнера двумя способами: конкурс и прямые переговоры. Согласно внесенным изменениям и дополнениям от 2 января 2021 года, внедрен новый способ отбора частного партнера - аукцион по аналогии с международной практикой, где действует продажа контрактов через аукционы. В Казахстане подобная аналогия используется в недропользовании, сообщает zakon.kz.

К принципам ГЧП добавлен новый принцип - "принцип ценности для населения", исключительные признаки ГЧП дополнены признаком "осуществление инвестиций частным партнером для реализации проекта ГЧП".

Срок реализации проекта государственно-частного партнерства составлял от трех до тридцати лет, теперь составляет от пяти до тридцати лет.

Период эксплуатации объекта ГЧП устанавливается на срок не менее 5 лет.

Также внедрен запрет на перенос сроков выплат компенсации инвестиционных затрат, установленных договором ГЧП, на более ранние периоды в целях снижения нагрузки на бюджет, за исключением случаев досрочного ввода в эксплуатацию объекта ГЧП. Выплата компенсации инвестиционных затрат будет осуществляться равномерными долями в течение срока, составляющего не менее 5 лет.

Дополнены квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным частным партнерам:

необходимость иметь собственные средства, составляющие не менее 20% от стоимости объекта государственно-частного партнерства;

не состоять в реестре недобросовестных участников государственных закупок;

учредители, руководители потенциального частного партнера не должны быть включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Новым законодательством предусматривается ГЧП по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры. Которое обеспечит инженерно-коммуникационную инфраструктуру проектов, направленных на создание новых производств, модернизацию и расширение действующих производств как для отдельных проектов индивидуально (в том числе для обеспечения нескольких проектов), так и в рамках создания индустриальных зон.

Также нововведением является осуществление полного возмещения затрат частного партнера по проектам ГЧП исключительно тогда, когда эксплуатация объекта социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения не обеспечивает окупаемость инвестиций частного партнера.